Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в розшук

Українське бюро Інтерполу вже повідомило про це НАБУ.

Онищенка не оголошували в міжнародний розшук equestrian.ru

Інтерпол не став оголошувати в розшук втікача народного депутата України, якого розшукують за підозрою у скоєнні економічних злочинів і державної зради.

Як повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді" у середу, 3 травня, відповідні рішення було прийнято на 99-й сесії Комісії Інтерполу з контролю за файлами.

Ця інформація вже передана НАБУ українським бюро Інтерполу.

У той же час, сам Онищенко у коментарі виданню заявив, що йому нічого не відомо про рішення Інтеполу в його відношенні.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в ЄС.

Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".