Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в розшук

Українське бюро Інтерполу вже повідомило про це НАБУ.
Як повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді" у середу, 3 травня, відповідні рішення було прийнято на 99-й сесії Комісії Інтерполу з контролю за файлами.
Ця інформація вже передана НАБУ українським бюро Інтерполу.
У той же час, сам Онищенко у коментарі виданню заявив, що йому нічого не відомо про рішення Інтеполу в його відношенні.
Нагадаємо, 1 грудня минулого року СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.
Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.
Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в ЄС.
Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Українська правда