Інтеграція до НАТО дасть поштовх розвитку української економіки - Климпуш-Цинцадзе

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Успішна інтеграція України до Північноатлантичного Альянсу стане потужним сигналом для інвесторів.

Вступ до Альянсу розвинених країн стане потужним стимулом для зростання української економіки ostro.org

Вступ України до НАТО дозволить захистити не лише політичні та військові, але також і економічні інтереси країни, пише у своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Про це часто забувають, однак економічна співпраця всередині альянсу відіграє не меншу роль, ніж геополітична чи військова. Вона ґрунтується на тому простому й чіткому розумінні, що політичний консенсус між країнами-членами несумісний із економічним протистоянням. А тому всі члени блоку мають взаємодіяти в економічній царині, вести діалог і консультації з питань, що стосуються спільних інтересів", - вказує вона.

За словами віце-прем'єра, сумарний ВВП країн-членів НАТО перевищує позначку в 35 трлн доларів, що майже в три рази вище, ніж сумарний ВВП країн ЄС.

"Крім того, не слід забувати, що прогрес у відносинах із НАТО, а тим більше факт вступу до альянсу, є добрим сигналом для інвесторів. Це неодноразово підтверджувалося на практиці. Так, у рік вступу до НАТО інвестиції в економіку Польщі збільшилися майже вчетверо, Чехії та Угорщини — у 3,5 разу, Румунії — у 2,4 разу, Болгарії — удвічі", - підкреслює вона.

Климпуш-Цинцадзе також переконана, що вступ до НАТО відкриє нові можливості для підприємств українського ОПК.

Читайте статтю Іванни Климпуш-Цинцадзе "Мост" чи форпост?", присвячену питанню доцільності євроатлантичної інтеграції України, в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".