Human Rights Watch засудила заборону телеканалу "Дождь" в Україні

В організації вважають, що ЗМІ не повинні залучатися у політичне протистояння держав.

У Human Rights Watch закликали українську владу не перетворювати "Дождь" у "цапа-відбувайла" Дождь

Співробітники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch засудили рішення української влади про заборону ретрансляції українськими провайдерами російського телеканалу "Дождь", йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Відповідне рішення Національної ради з телебачення і радіомовлення в організації визнали таким, що "порушує свободу висловлювань і має бути скасованим".

"Глибоко розчаровує те, що українська влада наслідує приклад Кремля і змушує замовкнути засоби масової інформації, які їм не подобаються. ЗМІ не повинні використовуватися в якості "цапа-відбувайла" у політичних переговорах", - підкреслила дослідниця організації з українських питань Таня Купер.

Нагадаємо, 12 січня, Національна рада з телебачення і радіомовленню зобов'язав українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

Віце-президент міжнародних програм правозахисної організації Freedom House Роберт Герман розкритикував рішення української влади про заборону телеканалу і повідомив про те, що воно обмежує українців у виборі точки зору.