Гройсман "з розумінням" поставилася до скасування його візиту в Ізраїль

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Глава уряду має намір "інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною".

Гройсман спокійно відреагував на скасування візиту в Ізраїль Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з розумінням поставився до скасування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху його візиту в Ізраїль, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За даними джерела, Гройсман має намір "інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань та більш активного розвитку двосторонніх відносин".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до Ізраїлю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не буде дотримуватися результатів голосування ООН.