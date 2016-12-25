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Гройсман "з розумінням" поставилася до скасування його візиту в Ізраїль

25 грудня в 03:02

Глава уряду має намір "інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною".

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Гройсман спокійно відреагував на скасування візиту в Ізраїль
Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з розумінням поставився до скасування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху його візиту в Ізраїль, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За даними джерела, Гройсман має намір "інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань та більш активного розвитку двосторонніх відносин".

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до Ізраїлю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Ізраїль премія Гройсман посол ООН голосування безпека скасування Україна Володимир переговори
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