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Гройсман спрогнозував терміни надання Україні безвізового режиму

9 лютого в 20:56

Прем'єр-міністр назвав причину затримки візової лібералізації для українців.

безвизовый режим
За словами Гройсмана, механізм призупинення "безвізу" в ЄС затвердять у березні
rossandhelen / Depositphotos
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває з офіційним візитом у Брюсселі, повідомив, що рішення про надання Україні безвізового режиму може бути прийнято до літа.

"Фактично зараз щомісяця відбуватимуться певні технічні процедури, які дозволять орієнтовно, я думаю, до червня по термінах вийти на остаточне рішення", – заявив голова уряду в ефірі телеканалу "112. Україна" ввечері у четвер, 9 лютого.

Гройсман зазначив, що ЄС повинен затвердити механізм призупинення дії безвізового режиму до березня.

"Я думаю, що вже цього місяця це буде проголосовано. Я так думаю, тому що у мене є відповідна інформація. І далі ми вийдемо протягом 3-4 місяців на остаточне рішення і по Україні, і Грузії", – уточнив прем'єр.

Гройсман запевнив, що якби не міграційна криза, з якою зіткнулася Європа, Україна могла б отримати безвізовий режим ще в 2016 році.

Прем'єр-міністр нагадав, що Україна виконала всі необхідні умови для візової лібералізації.

Він також повідомив про плани зустрітися з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером 10 лютого і обговорити з ним план співробітництва на 2017 рік, реформи й торгові преференції для України.

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Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив 9 лютого, що візова лібералізація набуде чинності 29 березня для Грузії і 12 червня для України.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".

За матеріалами: 112 Україна
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Теги ЄС безвізовий режим Україна Гройсман
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