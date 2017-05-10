Гройсман поїде в Ізраїль з офіційним візитом 14-16 травня

Візит Гройсмана в Ізраїль зірвався після голосування в Радбезі ООН наприкінці грудня 2016 року. Прем'єр поїде в травні.

Гройсмана нарешті пустять до Ізраїлю на три дні Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Ізраїль з офіційним візитом 14-16 травня. Як повідомляє прес-служба уряду, ключові теми переговорів – запровадження в Україні передового досвіду Ізраїлю в сфері агровиробництва та реформи системи охорони здоров'я, налагодження співпраці у галузі високих технологій.

Гройсман проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином та спікером Кнесету Юелем Едельштейном. Крім того, прем'єр-міністр України зустрінеться з міністром сільського господарства ІзраїлюУрі Аріелєм та відвідає Науково-дослідний центр Міністерства сільського господарства та розвитку сільських території "Волкані".

Планується, що у ході візиту буде підписана низка двосторонніх документів: Меморандум про співробітництво між міністерствами охорони здоров'я України та Ізраїлю, Меморандум про обмін статистичними даними між митними адміністраціями України та Держави Ізраїль, а також Імплементаційний протокол до Угоди між урядом Ізраїлю та Кабінетом міністрів України про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях в Ізраїлі.

Крім того, запланована зустріч прем'єр-міністра України з діловими колами, керівництвом Центру "Тева" та керівниками провідних ізраїльських компаній у сфері біомедичної інженерії та представниками української громади Ізраїлю.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".