Гройсман пообіцяв Байдену продовжувати реформи в Україні

Український прем'єр подякував американському віце-президенту за тверду проукраїнську позицію.

Гройсман зустрівся з Байденом Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв віце-президенту СШАпродовжити курс на проведення реформ в Україні.

Як повідомляється на сайті Кабміну, на зустрічі українського прем'єра і американського віце-президента 16 січня, сторони підвели підсумки роботи України з адміністрацією Барака Обами, а також обговорили прогрес реформ та подальше сотрудничетсво.

"Я хочу запевнити Вас у тому, що мій Уряд і я особисто як Прем'єр міністр не збираємосязупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, якіпринесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу.", - заявив Гройсман Байдену.

За його словами, Україні потрібна відкритість та ефективна боротьба з корупцією.

Український прем'єр також подякував Байдену за тверду позицію США щодо захисту інтересів України і його особисте лідерство в мобілізації міжнародної підтримки Києва.

"Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої незалежності, є надзвичайноважливою для нашої країни у всіх сферах, - підкреслив Володимир Гройсман. - Я хочу подякувати завіру в Україну, за те, що Україна була і залишається у Вашому серці. Я знаю, що через 4 дні Вашаувага до нашої держави не буде меншою, ніж була досі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 січня, До Києва прилетів віце-президент США Джо Байден, який планував зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.