Гройсман переніс візит в Ізраіль, який відмінив Нетаньяху

Візит перенесено на невизначений термін.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль, який планувався на 27-28 грудня, повідомило інформоване джерело.
За словами джерела, візит перенесено на невизначений термін, що пов'язано з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.
Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.Інтерфакс-Україна