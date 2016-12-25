Топ Новини
<
>

Гройсман переніс візит в Ізраіль, який відмінив Нетаньяху

25 грудня в 10:43

Візит перенесено на невизначений термін.

Гройсман1_1
Гройсман переніс на невизначений термін візит до Ізраїлю, який відмінив Нетаньяху
Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль, який планувався на 27-28 грудня, повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, візит перенесено на невизначений термін, що пов'язано з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Читайте також: Гройсман "з розумінням" поставилася до скасування його візиту в Ізраїль

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Ізраїль візит Гройсман Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини