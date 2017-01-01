Гройсман назвав основне джерело своїх доходів

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За словами прем'єра, за підсумками минулого року він задекларує понад чотири мільйони гривень.

Гройсман заявив, що основним джерелом його доходів є здача нерухомості в оренду Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман називав головним джерелом своїх доходів здачу в оренду нерухомості, яку він придбав будучи підприємцем.

"Тоді, коли, можливо, хтось заробляв кошти і просто їх не використав, я розвивав бізнес. У мене є багато нерухомості, яку я придбав в кінці дев'яностих-початку двотисячних років, яка коштувала тоді невеликі гроші", - заявив Гройсман в інтерв'ю "Еспресо.TV".

Він додав, що за підсумками минулого року задекларує понад чотири мільйони гривень такого доходу та підкреслив, що всі статки заробив до приходу у владу.

"Але я перетворив цю нерухомість в комерційну нерухомість. Фактично, коли я прийшов працювати в міську раду, я повинен був позбутися свого бізнесу, тому що це несумісно, але це я зробив чесно: я передав в управління і оренду тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості. З цього я і живу ", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман майже два роки живе в елітній київській квартирі, що належить його тещі Аліні Бурлаці, яка проживає у Вінниці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задекларував готівку на суму: 870 тис. доларів, 460 тис. євро і 2 млн 380 тис. грн. На банківських рахунках Гройсмана є близько 3 млн грн (в еквіваленті).

У декларації також зазначено, що дружина прем'єра Олена Гройсман володіє готівкою на суму: 372 тис. доларів, 1,6 млн євро, а також 193 549 грн - на рахунку в банку.

Гройсман також задекларував кілька магазинів у Вінниці, кілька земельних ділянок, квартир, будинків та два автомобіля.