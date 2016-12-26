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Грицак назвав несподіванкою нічний візит Порошенка до СБУ

26 грудня в 01:16

За словами глави СБУ, у президента "виникла нагальна потреба поспілкуватися".

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За словами Грицака, президент заїхав до СБУ вночі випити кави
Михайло Ткач / Facebook
Глава Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що президент України Петро Порошенко в ніч на 22 грудня приїхав до СБУ без попередження.

"По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ ... Приїхав несподівано, подивився, як працює Служба безпеки, перевірив караули ... Я сам не знав про про візит. До речі наші караули в цій ситуації не кращим чином спрацювали, за це мене президент покритикував", – повідомив Грицак в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 25 грудня.

Голова СБУ додав, що у глави держави "виникла нагальна потреба поспілкуватися".

"Він проїжджав повз СБУ, ось і заїхав", – уточнив Грицак.

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Як відомо, в ніч на 22 грудня журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач зауважив кортеж президента біля воріт будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Також там був помічений автомобіль Audi, яким користується депутат від фракції БПП і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Грицак СБУ Порошенко
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