Грицак назвав несподіванкою нічний візит Порошенка до СБУ

За словами глави СБУ, у президента "виникла нагальна потреба поспілкуватися".

За словами Грицака, президент заїхав до СБУ вночі випити кави Михайло Ткач / Facebook

Глава Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що президент України Петро Порошенко в ніч на 22 грудня приїхав добез попередження.

"По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ ... Приїхав несподівано, подивився, як працює Служба безпеки, перевірив караули ... Я сам не знав про про візит. До речі наші караули в цій ситуації не кращим чином спрацювали, за це мене президент покритикував", – повідомив Грицак в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 25 грудня.

Голова СБУ додав, що у глави держави "виникла нагальна потреба поспілкуватися".

"Він проїжджав повз СБУ, ось і заїхав", – уточнив Грицак.

Як відомо, в ніч на 22 грудня журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач зауважив кортеж президента біля воріт будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Також там був помічений автомобіль Audi, яким користується депутат від фракції БПП і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко.