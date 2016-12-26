Грицак назвав несподіванкою нічний візит Порошенка до СБУ

За словами глави СБУ, у президента "виникла нагальна потреба поспілкуватися".
"По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ ... Приїхав несподівано, подивився, як працює Служба безпеки, перевірив караули ... Я сам не знав про про візит. До речі наші караули в цій ситуації не кращим чином спрацювали, за це мене президент покритикував", – повідомив Грицак в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 25 грудня.
Голова СБУ додав, що у глави держави "виникла нагальна потреба поспілкуватися".
"Він проїжджав повз СБУ, ось і заїхав", – уточнив Грицак.
Як відомо, в ніч на 22 грудня журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач зауважив кортеж президента біля воріт будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Також там був помічений автомобіль Audi, яким користується депутат від фракції БПП і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко.112 Україна