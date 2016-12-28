Гонтарева, Яценюк і Аваков очолили антирейтинг політиків 2016 року

Наприкінці 2016 року в Україні немає жодного політичного лідера, довіра до якого переважала б над недовірою.

Соціологи склали народної недовіри до політиків. Яценюк посів друге місце, хоча залишив посаду прем'єра ще в квітні president.gov.ua

Найбільшу недовіру громадяни України висловлюють до(баланс довіри-недовіри становить -80%),(-72%),(-71%), Олександра Турчинова (-61%), Юрія Бойка (-60%), свідчать дані опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи".

Далі за рівнем негативного ставлення йдуть: Олег Ляшко (-54%), Надія Савченко (- 53%), Юля Тимошенко (-50%), Вадим Рабінович (-50%), Міхеіл Саакашвілі (-48%), Дмитро Ярош (-48%), Петро Порошенко (-44%), Юрій Луценко (-43%), Андрій Парубій (-43%), Віталій Кличко (-41%), Володимир Гройсман (-37%), Андрій Садовий (-35%), Оксана Сироїд (-32%), Валерія Лутковська (-32%).

Відносно краще виглядає баланс довіри до Ірина Геращенко (-22%) та Анатолія Гриценка (-20%), але й там переважає негатив.

Більшість населення України (62%) вважає, що Україні потрібні нові політичні лідери. Водночас лише 19% бачать таких лідерів. У відкритому питанні (респонденти самі називали прізвища) найчастіше були названі: Надія Савченко (11,4%), Міхеїл Саакашвілі (10,8%), Євген Мураєв (7,9%), Вадим Рабінович (7,1%), Олег Ляшко (6,3%), Єгор Соболєв (5,6%).

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За дани опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у грудні 2016 року, тільки 16% громадян України задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені. Подібна ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%. Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, незадоволені - 82%.