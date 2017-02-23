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Головними зовнішньополітичними пріоритетами України у 2016 стали США, НАТО, ООН і Туреччина

23 лютого в 13:51

Політика по відношенню до ЄС трохи відстає.

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Головним напрямком зовнішньої політики в 2016 році стала євроатлантична інтеграція
ostro.org
Україна показала найбільший рівень зовнішньополітичного співробітництва з США і Туреччиною. За даними щорічного звіту аналітичного центру "Українська призма", саме ці дві країни отримали найвищий бал, повідомляє "Європейська правда".

Крім цих двох країн найвищий бал мають євроатлантична інтеграція і робота з Організацією об'єднаних націй. Співпраця з Європою має трохи меншу оцінку, однак політичний та економічний напрям співпраці з Європою також відзначено найвищим балом.

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Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenрost заявив про намір провести референдум про вступ до НАТО. "Як президент, я керуюся думкою мого народу – я проведу референдум про перспективи членства України в НАТО", - сказав він.

За матеріалами: Європейська правда
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Теги Україна НАТО Європа США
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