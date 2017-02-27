Голова Верховного суду проти створення в Україні антикорупційного суду

Ярослав Романюк не бачить необхідності в створенні ще одного суду в Україні.

Голова Верховного суду хоче судити корупціонерів у звичайних судах Рада суддів України

Голова Верховного суду України Ярослав Романюк назвав антикорупційний суд, який планують створити в Україні, зайвою ланкою в судовій системі.

"Судова система повинна бути максимально прозорою і зрозумілою... На нашу думку, це зайве",- сказав Романюк на брифінгу.

Він підкреслив, що вирішувати питання устрою судової системи – це справа держави, "головне, щоб на виході було справедливе судове рішення і в рамках розумного строку".

"Мені здається, що це неправильний шлях для розгляду певної категорії справ - створювати спеціальні суди. Так можна далеко зайти. Тоді давайте будемо створювати спеціальні суди для розгляду конкретних справ. Це неправильно... Необхідності в цьому просто немає. Судова система досить велика, цілком здатна забезпечити розгляд усіх категорій справ, які є", - сказав він.

Раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник вважає, що антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця 2017 року.