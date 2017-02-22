Голова МЗС Німеччини закликав Київ і Москву припинити бойові дії в Донбасі

Зігмар Габріель поклав відповідальність за ескалацію на обидві сторони конфлікту.

Зігмар Габріель не побачив різниці між агресором і його жертвою

Міністр закордонних справ Німеччинизакликав Київ і Москву зупинити бойові дії в Донбасі і виконати домовленості, досягнуті на зустрічі глав МЗС "Нормандської четвірки" в Мюнхені.

Габріель заявив, що Україна і РФ мали використовувати свій вплив для встановлення перемир'я з 20 лютого і відведення важких озброєнь. Однак, за його словами, нічого з перерахованого виконано не було обома сторонами конфлікту, передає Deutsche Welle.

Міністр висловив серйозне невдоволення відсутністю результатів переговорного процесу.

"Той, хто в суботу обіцяє те, що через кілька днів вже не має ціни, знецінює тим самим весь переговорний процес", – заявив Габріель, закликавши сторони до виконання досягнутих раніше угод.

"В іншому випадку ми ризикуємо військової ескалацією конфлікту з великою кількістю жертв серед мирного населення і продовженням глухого кута в політичному процесі", – застеріг міністр.

Нагадаємо, 18 лютого у Мюнхені відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Голова МЗС Німеччини повыдомив, що наступна зустріч міністрів відбудеться протягом декількох тижнів і підкреслив, що на ній обговорять політичний процес, але без режиму "тиші" і відведення озброєнь не зможуть його почати.