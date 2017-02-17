Голова МЗС Британії запевнив Україну в підтримці

Борис Джонсон вважає неминучою гібридну війну Росії проти Заходу.
"Сполучене Королівство повністю підтримує вас і включно ваші права і суверенітет. Це дуже важливо", – звернувся Джонсон до президента України Петра Порошенка на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" на Мюнхенській конференції з безпеки ввечері в п'ятницю, 17 лютого.
Очільник британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Росії зараз переважають реваншистські тенденції, а також вказав на необхідність НАТО оперативно реагувати гібридні загрози з боку РФ.
У той же час Джонсон не побачив зв'язок між відмовою Україні в приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО в 2008 році та російською агресією, назвавши її неминучою.
"Якщо ви питаєте, чи призвела Бухарестська декларація до гібридної війни з боку Росії щодо України й усіх інших, то я не впевнений, що це причина. Я думаю, що це сталося б у будь-якому випадку", – зазначив міністр.
Як повідомлялося, під час візиту до Мюнхена 17-18 лютого президент України Петро Порошенко має намір зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Зустрічі заплановані в рамках 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.DT.UA