Голова МЗС Австрії розповів про пріоритети роботи ОБСЄ в Україні

Організація повинна забезпечити дотримання режиму припинення вогню і стабілізувати гуманітарну ситуацію на сході України, вважає Себастьян Курц.

Новий голова ОБСЄ розповів про пріоритети в роботі організації

Новий голова ОБСЄ, голова Міністерства закордонних справ Австріїповідомив про пріоритети роботи організації в Україні.

Однією з найважливіших цілей ОБСЄ в Донбасі, на думку Крца, є дотримання режиму припинення вогню.

"Наша мета як ОБСЄ полягає в тому, щоб домогтися повного дотримання перемир'я", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, на думку Курца, гуманітарна ситуація в Донбасі також "вимагає поліпшення".

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, де обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.