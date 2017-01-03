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Голова МЗС Австрії розповів про пріоритети роботи ОБСЄ в Україні

3 січня в 18:54

Організація повинна забезпечити дотримання режиму припинення вогню і стабілізувати гуманітарну ситуацію на сході України, вважає Себастьян Курц.

Себастьян Курц
Новий голова ОБСЄ розповів про пріоритети в роботі організації
Новий голова ОБСЄ, голова Міністерства закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про пріоритети роботи організації в Україні.

Однією з найважливіших цілей ОБСЄ в Донбасі, на думку Крца, є дотримання режиму припинення вогню.

"Наша мета як ОБСЄ полягає в тому, щоб домогтися повного дотримання перемир'я", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, на думку Курца, гуманітарна ситуація в Донбасі також "вимагає поліпшення".

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Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, де обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ Австрія Україна Донбас голова МЗС
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