Глави генштабів країн НАТО в Брюсселі проведуть нараду з українського питання

У великій нараді візьме участь глава українського генштабу Віктор Муженко.

У НАТО поговорять про Україну та Росії NATO/Flickr

Військовий комітет17 – 18 січня проведе велику нараду на рівні начальників генеральних штабів країн альянсу, на якому будуть обговорюватися проблеми Середземноморського регіону, ситуація в Україні, Грузії і політика щодо Росії.

У середу, 18 січня, пройдуть засідання комітету з партнерами з Грузії та України. Дискусія з грузинською стороною буде присвячена наслідками оборонної реформи і планів реалізації партнерського пакету НАТО-Грузія. Нарада з Україною, повідомляється в комюніке НАТО, дозволить оновити оцінку ситуації з безпекою в країні і поблизу її кордонів і розглянути хід реформ у секторі оборони і безпеки.

на другий день зустрічі на останньому засіданні начальники генштабів "обміняються поглядами на Росію і на ті виклики, які вона представляє для альянсу", пише "Інтерфакс".

З української сторони у нараді візьме начальник Генштабу Віктор Муженко, повідомляє "Укрінформ".

Як повідомлялося, напередодні обраний президент США Дональд Трамп назвав НАТО застарілим і засумнівався в можливості альянсу ефективно протистояти міжнародному тероризму.