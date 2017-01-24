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Глава Ради Європи не згадав про агресію РФ під час виступу в ПАРЄ

24 січня в 19:57

Під час півгодинного виступу в Ягланд вказав на загрозу зростання впливу популістів, але жодного разу не згадав про Росію.

Ягланд
Ягланд стурбований зростанням впливу популістів у ЄС
Council of Europe
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд під час виступу в ПАРЄ, присвяченого ключових проблем порядку денного Ради Європи, не згадав збройну агресію Росії проти України.

У вівторок, 24 січня, Ягланд виступив з традиційною щорічною промовою в Парламентській Асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".

Голова Ради Європи протягом півгодини перераховував ключові проблеми, які стоять на порядку денному: зростання впливу популістів, пропаганду і фейкові новини, міграційну кризу, політичну кризу в Туреччині, загрозу тероризму. При цьому Ягланд не згадав про незаконну анексію Криму, озброєну агресію РФ проти України. Слово "Росія" жодного разу не прозвучало у виступі політика.

Після виступу Ягланда почалася сесія запитань депутатів до генсека.

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Раніше повідомлялося, що чинний голова Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт переобраний на другий річний термін.

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Він твердо і відкрито взяв курс на повернення Росії до ПАРЄ. Заручившись підтримкою керівників політичних груп Асамблеї, він здійснював візити в Росії.

Нагадаємо, делегація Росії досі знаходиться під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російські депутати були позбавлені права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Детальніше про спроби Росії повернутися в ПАРЄ читайте у статті Дмитро Кулеба "ПАРЄ: повернення Росії і викрадення Європи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Європейська правда
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Теги ПАРЄ РФ Україна Ягланд
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