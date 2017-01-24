Глава Ради Європи не згадав про агресію РФ під час виступу в ПАРЄ

Під час півгодинного виступу в Ягланд вказав на загрозу зростання впливу популістів, але жодного разу не згадав про Росію.

Ягланд стурбований зростанням впливу популістів у ЄС Council of Europe Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд під час виступу в ПАРЄ, присвяченого ключових проблем порядку денного Ради Європи, не згадав збройну агресію Росії проти України.

У вівторок, 24 січня, Ягланд виступив з традиційною щорічною промовою в Парламентській Асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".

Голова Ради Європи протягом півгодини перераховував ключові проблеми, які стоять на порядку денному: зростання впливу популістів, пропаганду і фейкові новини, міграційну кризу, політичну кризу в Туреччині, загрозу тероризму. При цьому Ягланд не згадав про незаконну анексію Криму, озброєну агресію РФ проти України. Слово "Росія" жодного разу не прозвучало у виступі політика.

Після виступу Ягланда почалася сесія запитань депутатів до генсека.

Раніше повідомлялося, що чинний голова Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт переобраний на другий річний термін.

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Він твердо і відкрито взяв курс на повернення Росії до ПАРЄ. Заручившись підтримкою керівників політичних груп Асамблеї, він здійснював візити в Росії.

Нагадаємо, делегація Росії досі знаходиться під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російські депутати були позбавлені права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Детальніше про спроби Росії повернутися в ПАРЄ читайте у статті Дмитро Кулеба "ПАРЄ: повернення Росії і викрадення Європи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".