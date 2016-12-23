Глава НАЗК підтвердила факт засекречування е-декларацій співробітників СБУ

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Працювати з деклараціями співробітників спецслужби можуть лише особи, що мають доступ до держтаємниці.

Ніхто в НАЗК не може працювати з деклараціями співробітників СБУ Петро Порошенко/Facebook

Національне агентство України з питань запобігання корупції не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, що засекретили, заявила голова відомства Наталія Корчак.

Як повідомляється в сюжеті проекту "Схеми", в коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, що мають доступ до державної таємниці.

"З такими деклараціями (деклараціями співробітників СБУ, – ред.) можуть працювати лише ті особи, які мають доступ до державної таємниці. У НАЗК поки що ніхто не має доступу до державної таємниці", – зазначила вона.

За словами Корчак, СБУ забезпечило для своїх декларацій опечатане приміщення, до якого не допускаються сторонні.

"Тобто співробітники СБУ заповнили електронні декларації, але поки що фізично ці декларації знаходяться в цьому опечатаному приміщенні", – підкреслила глава агентства.

Співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, в свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їх особистості та фінансуванні. У той же час, керівництво СБУ і публічні співробітники в дану категорію, за його словами, не потрапляють.

У міжнародній антикорупційній організації Transparency International, тим часом .вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.

Раніше в інтерв'ю для DT.UA член НАЗК Руслан Рябошапка заявляв, що передбачений законом про запобігання корупції особливий порядок фінансового контролю осіб, які входять до кадрового складу розвідувальних органів, не передбачав такого порядку для керівництва СБУ. Він також спростував заяву СБУ про те, що подача декларацій чиновників служби у нинішньому порядку була заздалегідь узгоджена з НАЗК. Це питання на засіданні НАЗК не розглядалось.

Він також розповів, що за роботу з СБУ в НАЗК відповідає Руслан Радецький.

У свою чергу, глава НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю DT.UA заявив, що дізнався про ситуацію з е-деклараціями співробітників СБУ зі ЗМІ. Він також повідомив, що його бюро звернулося до НАЗК з проханням пояснити, на підставі чого прийнято рішення про засекречування е-декларацій співробітників СБ України.