Глава МЗС України Клімкін зустрівся з Трампом

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі

Трамп прийняв Клімкіна Посольство України в СШАFacebook

Міністр закордонних справ України, який перебуває з робочою поїздкою до США зустрівся з президентом Сполучених штатів Дональдом Трампом і віце-презиентом Майклом Пенсія.

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі, а також питання подальшої підтримки України з боку Сполучених штатів, повідомляє в Facebook посольство України в США, не згадуючи при цьому деталі розмови.

Також повідомляється, що Клімкін подякував адміністрації американського президента за позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і протидії російської агресії.

Як повідомлялося, 10 травня Трамп також приймав главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Розмовляли вони, в тому числі і про Україну.