Глава МЗС України Клімкін зустрівся з Трампом

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі
Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі, а також питання подальшої підтримки України з боку Сполучених штатів, повідомляє в Facebook посольство України в США, не згадуючи при цьому деталі розмови.
Також повідомляється, що Клімкін подякував адміністрації американського президента за позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і протидії російської агресії.
Як повідомлялося, 10 травня Трамп також приймав главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Розмовляли вони, в тому числі і про Україну.DT.UA