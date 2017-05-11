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Глава МЗС України Клімкін зустрівся з Трампом

11 травня в 04:47

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі

климкин трамп
Трамп прийняв Клімкіна
Посольство України в СШАFacebook
Міністр закордонних справ України, який перебуває з робочою поїздкою до США зустрівся з президентом Сполучених штатів Дональдом Трампом і віце-презиентом Майклом Пенсія.

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією в Донбасі, а також питання подальшої підтримки України з боку Сполучених штатів, повідомляє в Facebook посольство України в США, не згадуючи при цьому деталі розмови.

Також повідомляється, що Клімкін подякував адміністрації американського президента за позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і протидії російської агресії.

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Як повідомлялося, 10 травня Трамп також приймав главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Розмовляли вони, в тому числі і про Україну.

За матеріалами: DT.UA
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