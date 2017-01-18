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Геращенко заявила про неприпустимість обміну Криму на Донбас

18 січня в 14:35

До території України не можна ставитися як до виборчого округу, підтримуючи тільки найбільш лояльні області, вважає віце-спікер.

Ирина Геращенко
Віце-спікер Верховної Ради України підкреслила неприпустимість обміну українськими територіями
Ірина Геращенко/Facebook
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала висловлювання народного депутата України Надії Савченко про необхідність здати Крим аби повернути Донбас, повідомляє "Українська правда".

За словами Геращенко, жодному депутату чи політичній силі не вдасться нав'язати Україні дискусію про здачу територій.

"Крим і Донбас ми міняти не будемо. І Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу – де підтримують, за тих боремося, де не сприймають тих викреслюємо", - повідомила Геращенко.

Політик підкреслила, що боротьба за відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни в межах 2013 року є ключовим завданням українського народу.

"Боремося за всіх. І ніхто, жодна політична сила, жоден депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію по здачі територій або їх торгу – не зіб'є нас зі шляху відновлення єдиної і соборної України. Крим на Донбас не міняємо, Донбас не здамо", - підкреслила вона.

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Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.

В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

За матеріалами: Українська правда
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Теги Україна Донбас Крим геращенко
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