Геращенко заявила про неприпустимість обміну Криму на Донбас

До території України не можна ставитися як до виборчого округу, підтримуючи тільки найбільш лояльні області, вважає віце-спікер.

Віце-спікер Верховної Ради України підкреслила неприпустимість обміну українськими територіями Ірина Геращенко/Facebook

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала висловлювання народного депутата України Надії Савченко про, повідомляє " Українська правда ".

За словами Геращенко, жодному депутату чи політичній силі не вдасться нав'язати Україні дискусію про здачу територій.

"Крим і Донбас ми міняти не будемо. І Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу – де підтримують, за тих боремося, де не сприймають тих викреслюємо", - повідомила Геращенко.

Політик підкреслила, що боротьба за відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни в межах 2013 року є ключовим завданням українського народу.

"Боремося за всіх. І ніхто, жодна політична сила, жоден депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію по здачі територій або їх торгу – не зіб'є нас зі шляху відновлення єдиної і соборної України. Крим на Донбас не міняємо, Донбас не здамо", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.

В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.