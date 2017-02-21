Геращенко викрила Ляшка в сексизмі

Першого віце-спікера обурили висловлювання "радикала" на адресу Олени Шкрум.

Ляшко зробив вигляд, що не зрозумів причини обурення Геращенко Василь Артюшенко, DT.UA

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звинуватила очільника парламентської фракції Радикальної партіїв сексистських висловлювань і зажадала вибачень.

Під час засідання парламенту у вівторок, 21 лютого, народний депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум закликала депутатів підтримати раніше відхилену поправку до законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування. Після цього на трибуну вийшов Ляшко й виступив із критикою як прийнятого 9 лютого закон про службу в органах місцевого самоврядування, а так і самої Шкрум, повідомляє "Українська правда".

"Коли я дивлюся на вас – прекрасну, молоду, розумну, яка виходить сюди і доповідає закони про державну службу та про місцеве самоврядування, у мене до вас одне питання: Ви хоч день працювали в державних органах чи в органах місцевого самоврядування? Влаштували тут дитячий сад, пісочницю", – заявив Ляшко.

Вислухавши "радикала", Геращенко вказала на неприпустимість подібних зауважень і закликала його говорити по суті.

"Це некоректні заяви, які носять сексистський характер. У парламенті представлені 12% жінок. Жодна з них не вийшла на цю трибуну і не сказала про когось "лисий", "пузатий", "косий" або "кривий" про чоловіка. Я закликаю назавжди забути тут про вік, про молодість. Обговорюйте тут законопроекти, а не вік, стать, красу або некрасу представниці парламенту", – закликала віце-спікер.

Проте Ляшко не сприйняв критику в свою адресу.

"Що я повинен був сказати: стара відьма?", – парирував лідер "радикалів".

Напередодні учасники поминальних заходів освистали лідера Радикальної партії Олега Ляшка та його соратників по фракції.

20 лютого, третю річницю масових вбивств на алеї Героїв Небесної Сотні люди кричали в спину Ляшко "Ганьба!" та інші, в тому числі, нецензурні слова.