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Геращенко викрила Ляшка в сексизмі

21 лютого в 19:20

Першого віце-спікера обурили висловлювання "радикала" на адресу Олени Шкрум.

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Ляшко зробив вигляд, що не зрозумів причини обурення Геращенко
Василь Артюшенко, DT.UA
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звинуватила очільника парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка в сексистських висловлювань і зажадала вибачень.

Під час засідання парламенту у вівторок, 21 лютого, народний депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум закликала депутатів підтримати раніше відхилену поправку до законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування. Після цього на трибуну вийшов Ляшко й виступив із критикою як прийнятого 9 лютого закон про службу в органах місцевого самоврядування, а так і самої Шкрум, повідомляє "Українська правда".

"Коли я дивлюся на вас – прекрасну, молоду, розумну, яка виходить сюди і доповідає закони про державну службу та про місцеве самоврядування, у мене до вас одне питання: Ви хоч день працювали в державних органах чи в органах місцевого самоврядування? Влаштували тут дитячий сад, пісочницю", – заявив Ляшко.

Вислухавши "радикала", Геращенко вказала на неприпустимість подібних зауважень і закликала його говорити по суті.

"Це некоректні заяви, які носять сексистський характер. У парламенті представлені 12% жінок. Жодна з них не вийшла на цю трибуну і не сказала про когось "лисий", "пузатий", "косий" або "кривий" про чоловіка. Я закликаю назавжди забути тут про вік, про молодість. Обговорюйте тут законопроекти, а не вік, стать, красу або некрасу представниці парламенту", – закликала віце-спікер.

Проте Ляшко не сприйняв критику в свою адресу.

"Що я повинен був сказати: стара відьма?", – парирував лідер "радикалів".

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Напередодні учасники поминальних заходів освистали лідера Радикальної партії Олега Ляшка та його соратників по фракції.

20 лютого, третю річницю масових вбивств на алеї Героїв Небесної Сотні люди кричали в спину Ляшко "Ганьба!" та інші, в тому числі, нецензурні слова.

За матеріалами: Українська правда
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Теги Ляшко Геращенко Шкрум Рада скандал
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