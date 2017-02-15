Генсек НАТО запевнив у підтримці України

Україна та НАТО розвинули міцне партнерство впродовж останніх років, вважає Столтенберг.

Столтенберг запевнив у підтримці НАТО України ostro.org

Генеральний секретар НАТОзапевняє у подальшій підтримці України Альянсом."Україна є партнером НАТО і ми розвинули міцне партнерство впродовж останніх років. НАТО забезпечує рішучу політичну підтримку і рішучу практичну підтримку для України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і ми цілком підтримуємо повне виконання Мінських угод, щоб врегулювати кризу на сході України", - сказав Столтенберг, передає УНІАН

Раніше колишній командувач військами НАТО в Європі генерал армії США Філіп Бридлав закликав адміністрацію президента Дональда Трампа посилити військову підтримку України.

За три роки Україна отримала близько трьох мільярдів гривень іноземної військової допомоги. З 2014 року країни світу постачали Україні зброю, техніку, обмундирування і медичне обладнання, необхідні для протидії російській агресії.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року Палата Представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності та демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.