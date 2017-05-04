Генпрокуратура проситиме засудити Януковича до вищої міри покарання

Сторона звинувачення впевнена в зібраних доказах.

Прокуратура хоче для Януковича довічного ув'язнення Андрій Товстиженко, DT.UA

Генеральна прокуратура України буде просити суд засудити колишнього президента-втікачадо довічного ув'язнення, заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

"Вища міра покарання – це довічне позбавлення волі. Сторона звинувачення у зв'язку з тим, що обвинувачений та підозрюваний Янукович під час провадження досудового розслідування не визнав свою провину, буде клопотати тільки про вищу міру покарання – довічне позбавлення волі", - сказав Кравченко, передає телеканал "112".

Прокурор впевнений, що якщо буде винесено обвинувальний вирок, то дана справа пройде всі інстанції, навіть якщо сторона захисту захоче подати скаргу в ЄСПЛ.

"Доказами по данному кримінальному виробництву є показання свідків, документи, висновки експертів, речові докази та інші фото - і відеоматеріали. Ми впевнені, що наша доказова база зібрана під час досудового розслідування відповідно до положень КПК України. Я впевнений, що ми зможемо довести провину Януковича в Оболонському районному суді і взагалі в українському судочинстві", - додав Кравченко.

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.