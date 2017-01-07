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Фонд "Відродження" відмежувався від позиції Пінчука щодо "болісних компромісів" для України

7 січня в 17:40

У фонді Сороса не вважають, що поступки агресору допоможуть Україні зупинити війну.

Відродження
Фонд "Відродження" не поділяє позиції Пінчука, однак буде продовжувати співпрацю з його фондом
Міжнародний Фонд Джорджа Сороса "Відродження", що співпрацює з благодійним фондом Віктора Пінчука в рамках декількох проектів, не поділяє поглядів Пінчука в питанні шляхів досягнення миру в Україні, нещодавно викладених у його статті для Wall Street Journal.

Як вказується в заяві на сайті фонду, тези статті Пінчука про необхідність "хворобливих компромісів", на які має піти Україна для завершення конфлікту з Росією, спровокували широкий громадський резонанс.

"Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві", - наголошується в заяві.

Вказується також, що відмова від вектора інтеграції України в ЄС і НАТО не вирішить жодної проблеми у відносинах між Києвом і Москвою, однак остаточно деморалізує українське суспільство і підірве довіру до України за кордоном.

У фонді також заявили, що винесення питання Криму "за дужки" і реінтеграція ОРДЛО на російських умовах не зроблять Україну життєздатною державою. Відмова України від Криму, в той же час, буде означати зраду не тільки кримських українців, але й цілого народу – кримських татар, які страждають від утисків в умовах окупації.

Тим не менш, у фонді зазначили, що продовжать виконувати свої партнерські зобов'язання у спільних проектах з фондом Пінчука.

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29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонується тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. 

На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Пінчук Крим
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