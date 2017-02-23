Фірташа знову затримали у Відні у справі про естрадицію до США

Суд визначиться з мірою запобіжного заходу для олігарха в п'ятницю, 24 лютого.

Фірташа затримали невдовзі після звільнення 112 Україна

Українського бізнесменау четвер, 23 лютого, повторно затримали в Австрії в рамках справи про екстрадицію в США.

Інформацію про затримання Фірташа повідомили австрійські ЗМІ та підтвердили адвокати бізнесмена.

Суд має обрати Йому міру запобіжного заходу у п'ятницю, 23 лютого.

Як повідомлялося, 23 лютого Земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, прийняв рішення звільнити його без внесення додаткової застави.

Бізнесменові також довелося здати свій закордонний паспорт, щоб у нього не було можливості покинути межі Австрії.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.