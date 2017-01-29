Експерти назвали основні ризики для збереження безвізового режиму України з ЄС

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Згідно прогнозів показник виявлених українських мігрантів з неврегульованим статусом в ЄС в майбутньому буде зростати.

Утримати безвіз для України буде не легше, ніж отримати його 112 Україна

Європейські інститути прив'язали лібералізацію візового режиму для України до прийняття нового, який може бути використаний у разі істотного зростання кількості відмов українцям у в'їзді або виявлених епізодів нелегального перебування громадян України в ЄС.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть експерти організації "Європа без бар'єрів" Ірина Сушко та Катерина Кульчицька. Автори вказують, що механізм буде застосовуватися у разі істотного і різкого зростання кількості громадян, яким відмовлено у в'їзді; зростання кількості громадян країни, які перебувають на території країн ЄС без відповідних документів та дозволів; збільшення кількості прохань про притулок; послаблення співробітництва у сфері реадмісії; а також зростання ризиків для державної політики або внутрішньої безпеки країн ЄС.

Розглянувши механізм призупинення безвізу, фахівці назвали основні ризики для його утримання Україною.

Так, однією з найбільш гострих для українців є проблема відмови у в'їзді. У 2015 році громадянам України відмовили у в'їзді до держав-членів ЄC 25 283 рази, що в 1,5 рази більше, ніж в 2014 р. (16 160 разів). Близько 80% всіх відмов було на кордоні між Україною і Польщею. За словами авторів, гіпотетично дана ситуація дворічної давнини могла б стати приводом для призупинення безвізу.

"Після надання Україні безвізового режиму прогнозується зростання відмов у в'їзді українським громадянам, оскільки консульські установи вже не перевірятимуть супровідних документів і не фільтруватимуть потоку подорожніх із закордонними біометричними паспортами", - вказують Сушко та Кульчицька, підкреслюючи, що ризик відмови у в'їзді буде одним з найбільш гострих для Українців.

Ще одним серйозним викликом для українського безвізу стане проблема нелегального перебування громадян в європейських країнах. Фахівці відзначають, що більшість українців, що відправляються до країн ЄС та Шенгенської зони, обирають законні шляхи одержання дозвільних документів. Тому українських громадян, що нелегально перебувають у відповідних країнах, найчастіше виявляють з візами або дозволом на проживання, термін дії яких закінчився.

"Після запровадження безвізового режиму до так званих нелегальних мігрантів зараховуватимуть не тільки тих, у кого закінчиться термін дії візи або дозволу на проживання, а й тих, хто перевищить ліміт короткострокового перебування в ЄС без візи, а це 90 днів протягом 180-денного періоду" - констатують автори.

З їх точки зору, показник виявлених українських мігрантів з неврегульованим статусом в ЄС зростатиме, як і в 2013-2015 рр.., особливо – за рахунок трудових мігрантів, які будуть намагатися використовувати безвізовий режим для спрощеного перетину кордону.

Кульчицька та Сушко підкреслюють, що безвізовий режим стане для українських громадян тестом на відповідальність.

"Якщо хоча б один зі статистично контрольованих показників — як-от відмова українцям у в'їзді або нелегальне перебування українців у ЄС — за два місяці покаже істотне зростання, безвізовий режим може бути призупинено", - підсумовують вони.

Як повідомлялося, скасування візового режиму між Європейським союзом і Україною може відбутися вже в травні.

Детальніше про ризики для збереження Україною безвізового режиму з країнами ЄС читайте у статті Ірини Сушко та Катерини Кульчицької "Безвіз. Що складніше: отримати чи втримати?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".