Топ Новини
<
>

Експерти назвали основні ризики для збереження безвізового режиму України з ЄС

29 січня в 09:45

Згідно прогнозів показник виявлених українських мігрантів з неврегульованим статусом в ЄС в майбутньому буде зростати.

Безвизовый режим
Утримати безвіз для України буде не легше, ніж отримати його
112 Україна
Європейські інститути прив'язали лібералізацію візового режиму для України до прийняття нового механізму його призупинення, який може бути використаний у разі істотного зростання кількості відмов українцям у в'їзді або виявлених епізодів нелегального перебування громадян України в ЄС.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть експерти організації "Європа без бар'єрів" Ірина Сушко та Катерина Кульчицька. Автори вказують, що механізм буде застосовуватися у разі істотного і різкого зростання кількості громадян, яким відмовлено у в'їзді; зростання кількості громадян країни, які перебувають на території країн ЄС без відповідних документів та дозволів; збільшення кількості прохань про притулок; послаблення співробітництва у сфері реадмісії; а також зростання ризиків для державної політики або внутрішньої безпеки країн ЄС.

Розглянувши механізм призупинення безвізу, фахівці назвали основні ризики для його утримання Україною.

Так, однією з найбільш гострих для українців є проблема відмови у в'їзді. У 2015 році громадянам України відмовили у в'їзді до держав-членів ЄC 25 283 рази, що в 1,5 рази більше, ніж в 2014 р. (16 160 разів). Близько 80% всіх відмов було на кордоні між Україною і Польщею. За словами авторів, гіпотетично дана ситуація дворічної давнини могла б стати приводом для призупинення безвізу.

"Після надання Україні безвізового режиму прогнозується зростання відмов у в'їзді українським громадянам, оскільки консульські установи вже не перевірятимуть супровідних документів і не фільтруватимуть потоку подорожніх із закордонними біометричними паспортами", - вказують Сушко та Кульчицька, підкреслюючи, що ризик відмови у в'їзді буде одним з найбільш гострих для Українців.

Ще одним серйозним  викликом для українського безвізу стане проблема нелегального перебування громадян в європейських країнах. Фахівці відзначають, що більшість українців, що відправляються до країн ЄС та Шенгенської зони, обирають законні шляхи одержання дозвільних документів. Тому українських громадян, що нелегально перебувають у відповідних країнах, найчастіше виявляють з візами або дозволом на проживання, термін дії яких закінчився.

"Після запровадження безвізового режиму до так званих нелегальних мігрантів зараховуватимуть не тільки тих, у кого закінчиться термін дії візи або дозволу на проживання, а й тих, хто перевищить ліміт короткострокового перебування в ЄС без візи, а це 90 днів протягом 180-денного періоду" - констатують автори.

З їх точки зору, показник виявлених українських мігрантів з неврегульованим статусом в ЄС зростатиме, як і в 2013-2015 рр.., особливо – за рахунок трудових мігрантів, які будуть намагатися використовувати безвізовий режим для спрощеного перетину кордону.

Кульчицька та Сушко підкреслюють, що безвізовий режим стане для українських громадян тестом на відповідальність.

"Якщо хоча б один зі статистично контрольованих показників — як-от відмова українцям у в'їзді або нелегальне перебування українців у ЄС — за два місяці покаже істотне зростання, безвізовий режим може бути призупинено", - підсумовують вони.

Читайте також: Порошенко обговорив із Шульцем санкції проти Росії та безвізовий режим

Як повідомлялося, скасування візового режиму між Європейським союзом і Україною може відбутися вже в травні.

Детальніше про ризики для збереження Україною безвізового режиму з країнами ЄС читайте у статті Ірини Сушко та Катерини Кульчицької "Безвіз. Що складніше: отримати чи втримати?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги українці візи Європа
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 29.12
Останні новини