Екс-командувач НАТО в Європі закликав Трампа надати Україні зброю

Генерал Бридлав вказав на бажання Путіна послабити НАТО, ЄС і трансатлантичне співробітництво.

Брідлав застеріг Трампа від повторення помилок Обами

Колишній командувач військами НАТО в Європі генерал армії США Філіп Бридлав закликав адміністрацію президентапосилити військову підтримку України.

"Адміністрація Трампа, яка розуміє цінність переговорів з позиції сили, повинна прийняти положення передової оборони в боротьбі з проблемою Кремля в НАТО. Вона повинна повністю підтримувати Україну в боротьбі з кремлівської агресією. Адміністрація Обами не захотіла надати Україні зброю, необхідну для захисту. Нова команда може уникнути цієї помилки", – заявив Бридлав під час виступу в Сенаті у четвер, 9 лютого.

Генерал підкреслив, що метою Росії є послаблення НАТО, Європейського Союзу та трансатлантичного співробітництва. Бридлав нагадаємо, що санкції проти РФ введені в якості покарання за збройну агресію проти України і як стимул для виконання Мінських домовленостей.

"Було б ознакою слабкості, якщо б ми послабили ці санкції, до того, як Москва виконає "Мінськ", – підкреслив Бридлав. Він також відзначив важливість нарощування кібер захисту у зв'язку з хакерськими атаками РФ.

За три роки Україна отримала близько трьох мільярдів гривень іноземної військової допомоги. З 2014 року країни світу постачали Україні зброю, техніку, обмундирування і медичне обладнання, необхідні для протидії російській агресії.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року Палата Представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності та демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.