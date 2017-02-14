Екс-депутат Держдуми РФ Вороненков порівняв путінську Росію з гітлерівською Німеччиною

Українцям слід проявити силу волі, аби звільнити свої території, заявив російський політик, що отримав українське громадянство.

Колишній російський депутат Вороненков розкритикував Кремль за анексію Криму та війну в Донбасі zampolit.com

Ситуація в сучасній Росії дуже схожа на ситуацію в гітлерівській Німеччині, заявив екс-депутат Держдуми РФ

В інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" російський політик, який отримав українське громадянство, назвав війну, розв'язану Кремлем проти України в Донбасі, величезною бідою.

"Ситуація в Росії зараз як у нацистській Німеччині Гітлера. Всі знали, що він знищує євреїв, але продовжували співпрацювати з ним багато років, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Ціла держава втратила розум саме в псевдопатріотичному угарі. Багато речей зараз тотожні в Росії", – підкреслив він.

Вороненков вказав, що новою "національною ідеєю" Росії стала можливість відібрати щось у сусідньої держави, що наочно демонструє анексія Криму.

"Крим став таким лакмусовим папірцем – він об'єднав Росію навколо ідеї щось сп...ти у свого сусіда. І багато громадян Криму вчинили б таким же чином - у них те ж мислення. Прийшли б американці у Крим і сказали: зараз тут буде Америка і пенсії по тисячі доларів, так вони б і за Америку проголосували. Війна - це лихо. Українці повинні проявити максимум сили волі. Будуть жертви, але необхідно відстояти свою територію", – підкреслив він.

За словами політика, молоді росіяни, що потрапили під дію пропаганди, їдуть воювати в Донбас через відсутність можливості реалізувати себе в РФ.

"Коли молодим людям без освіти, без професії (їх батьки в основному асоціальні елементи), говорять щодня: "жидобендерівці, укрофашисти, вороги ", у них виникає хибний патріотизм, вони їдуть на війну. В першу чергу, тому що вони не затребувані, не можуть себе знайти в Росії. І держава брудно паразитує на них, використовуючи їх як "гарматне м'ясо", – уклав він.

Раніше колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков повідомив, що отримав громадянство України і підтвердив, що дав свідчення Генпрокуратурі проти українського екс-президента-втікача Віктора Януковича.