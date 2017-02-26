Ефективної заміни "нормандському формату" сьогодні немає – Клімкін

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"Нормандський формат" функціонує, але не може дати бажаного результату через позицію РФ, заявив глава МЗС.

Німеччина і Франція чимало інвестували в "нормандський формат", вважає глава МЗС України

На сьогоднішній день ефективної заміни "" переговорів щодо української кризи немає, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю DT.UA.

"на сьогодні немає ефективної заміни "нормандському формату", оскільки цей формат не тільки люди, це — країни, зокрема Німеччина й Франція, що багато інвестували в цю проблематику — і на рівні канцлера та президента, і на рівні міністрів закордонних справ", - зазначив він.

Міністр зазначив, зокрема, роль в даних переговорах міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро.

"Пам'ятаю, як у нашій пресі писали, коли прийшов Жан-Марк Еро, що, мовляв, з'явився новий міністр, який ніколи не займався закордонними справами, мабуть йому все це буде не дуже цікаво. Звісно, йому знадобився певний час, щоб увійти в курс справ, але тепер він насправді дуже допомагає і між зустрічами, і на зустрічах. Він розуміє логіку того, що відбувається", - зазначив Клімкін.

Глава дипломатичного відомства розповів, що Штайнмайеру та Еро небайдужа доля людей, постраждалих від російської агресії в Донбасі.

"Ось ми їздили в Донбас. І коли ти розмовляєш там у вертольоті, потім ідеш і бачиш усе навколо, розмовляєш із людьми, — це все дає певне емоційне навантаження, і я бачив, наскільки небайдужо було Штайнмаєру й Еро спілкуватися з тими, хто був змушений покинути свої домівки, вислуховувати ці людські історії", - зазначив міністр.

"Тому я вважаю, що на сьогодні є "нормандський формат", він функціонує, але він не може дати нам бажаний результат через позицію Росії. Проте і німці, і французи допомагають нам у багатьох питаннях тримати Росію в певних рамках логіки Мінська", - підкреслив Клімкін.

За словами міністра, якщо виникне відповідний момент і всі будуть розуміти, що новий формат наділить переговори більшою "доданою вартістю", то над цим питанням буде вестися робота.

"Ми відкриті для будь-якої логіки, яка справді принесе нам перемогу", - уклав він.

У грудні минулого року Президент Росії Володимир Путін заявив, що нормандський формат "не демонструє ефективності", але альтернативи йому немає.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".