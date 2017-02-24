До парламентської групи "Відродження" увійшли депутати Развадовський і Шаповалов

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Раніше Развадовський і Шаповалов входили до групи "Воля народу". Перейшли в іншу.

Група колишніх регіоналів збільшилась до 26 осіб Верховна Рада

Народні депутатиувійшли до складу депутатський групи "Відродження" у Верховній Раді. Відповідне оголошення зробила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Таким чином, група "Відродження" налічує 26 депутатів.

Развадовський був обраний до парламенту по округу №67 в Житомирській області. У грудні 2016 року він вийшов групи "Воля народу". Шаповалов був обраний по округу №146. Вийшов з групи "Воля народу" в листопаді 2016 року.

Фракція "Блок Петра Порошенко" налічує 140 депутатів, "Народний фронт" – 81, "Опозиційний блок" – 43, "Самопоміч" – 26, "Радикальна партія" - 20, "Батьківщина" – 20, "Воля народу" – 19, позафракційні – 49.

Депутатські групи у Раді володіють усіма правами фракцій.