До парламентської групи "Відродження" увійшли депутати Развадовський і Шаповалов

Раніше Развадовський і Шаповалов входили до групи "Воля народу". Перейшли в іншу.
Таким чином, група "Відродження" налічує 26 депутатів.
Развадовський був обраний до парламенту по округу №67 в Житомирській області. У грудні 2016 року він вийшов групи "Воля народу". Шаповалов був обраний по округу №146. Вийшов з групи "Воля народу" в листопаді 2016 року.
Фракція "Блок Петра Порошенко" налічує 140 депутатів, "Народний фронт" – 81, "Опозиційний блок" – 43, "Самопоміч" – 26, "Радикальна партія" - 20, "Батьківщина" – 20, "Воля народу" – 19, позафракційні – 49.
Депутатські групи у Раді володіють усіма правами фракцій.DT.UA