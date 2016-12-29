Державне бюро розслідувань може перетворитися на нового політично залежного "монстра" - експерт

ДБР може очолити людина президента, вважає керівник адвокаційного руху.

Створення Державного бюро розслідувань ризикує стати черговим розчаруванням Василь Артюшенко, DT.UA

Створення Державного бюро розслідувань, яке має забрати у прокуратури всі слідчі повноваження, ризикує стати черговим розчаруванням. Про це заявив керівник адвокаційного руху Реанімаційного пакету реформ Вадим Міський.

Міський підкреслив, що органу, який повинен був почати працювати ще навесні, до цих пір шукають керівника. Всупереч відсутності в конкурсній комісії представників громадськості, що вже підриває довіру до конкурсу, двоє членів комісії — Іван Стойко та Владислав Бухарев — так і не змогли підтвердити отримання вищої юридичної освіти, що, згідно з законодавством, є необхідною умовою участі в роботі комісії. "Майже весь склад комісії контролюють Блок Порошенко і Народний фронт. Швидше за все, при таких розкладах очолить ДБР людина президента, щоб не порушити баланс між сферами політичних впливів", - вважає він.

"Враховуючи важливість реформи і загрозу перетворення ДБР у нового політично залежної монстра, кандидати на посаду директора відомства повинні оскаржити результати конкурсу і домогтися його перезапуску", - заявив Міський.

Детальніше читайте у статті "Реформаторські підсумки 2016-го: коли чекати "точку неповернення"?" у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

Як повідомлялося, закон "Про Державне бюро розслідувань" був прийнятий Верховною Радою 12 листопада 2015 року. Згідно із законом, прокуратура буде обмежена тільки представництвом інтересів держави в суді.

Раніше екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак у своїй статті для DT.UA писав, що кандидатуру переможця конкурсу на посаду голови Держбюро розслідувань (ДБР) визначили ще до проведення конкурсу ті, хто вважає себе уповноваженими на прийняття всіх державних рішень. Конкурсу ж відведена роль формальності, яка повинна тільки закріпити це "державне" рішення.

Детальніше про проблеми конкурсного відбору в ГБР, а також про формування та повноважність самої Конкурсної комісії читайте в статті Юрія Забари "Конкурс у ДБР: міну закладено, запал тліє, або Чому конкурс у Державне бюро розслідувань можуть визнати таким, що не відбувся" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".