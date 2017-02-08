Депутат з фракції "Народний фронт" Петро Ванат помер на 80-му році життя

Петро Ванат – почесний громадянин Запоріжжя, голова Запорізької обласної федерації роботодавців.
Петро Ванат був обраний до парламенту за списком партії "Народний фронт" (№45).
Петро Ванат народився 28 січня 1938 року в с. Дубно, Самбірського повіту Польщі (нині місто обласного значення в Рівненській області) - український політик, президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", голова Запорізької обласної федерації роботодавців, член Ради Федерації роботодавців України, член Національної соціально-економічної ради при президентові України, почесний громадянин Запоріжжя.DT.UA