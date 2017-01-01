Депутат від БПП звернувся до ГПУ для розслідування стрілянини за участю Пашинського

На думку депутата від БПП, його колега перевищив норми самооборони або вчинив хуліганство із застосуванням зброї.

Каплін поскаржився ГПУ на Пашинського liga.net

Народний депутат від "БПП" Сергій Каплін звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка c депутатським запитом щодо розслідування стрілянини народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського, повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вистріливши в людину, він порушив відразу дві статті кримінального кодексу, зокрема перевищення самооборони і хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

"В середовищі зброярів-джентльменів, навіть за відсутності відповідного закону відомо, що зброю неприпустимо застосовувати для розборок на дорозі, навіть якщо мало місце ДТП. Якщо ж він дістав зброю і зробив попереджувальний постріл після удару пляшкою, тобто лежачи на землі, при правильній позиції захисту і без вибіркового судочинства, можно розраховувати на перевищення меж необхідної оборони", – заявив Каплін.

За його словами, якщо ж на життя і здоров'я Пашинського ніхто не посягался, то він не мав права діставати зброю і стріляти з нього людину.

"Для встановлення обставин, чи мало місце перевищення меж необхідної оборони або все ж це було хуліганство, по Пашинському в будь-якому випадку треба провести публічний суд. Мене, звичайно, в цьому суді буде дуже цікавити питання цивільного використання відомчої вогнепальної зброї цивільними особами", - заявив депутат.

За його словами, історія з Пашинським ще раз підтверджує, що питання належного законодавчого врегулювання права на збройний захист має бути номером один у порядку денному ВРУ.

Як повідомив Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника.