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Депутат Константиновський ознайомив Луценка з податковою документацією

22 лютого в 23:15

Позафракційний депутат запевнив, що ДФС помилково нарахувала йому 60 мільйонів гривень несплачених податків.

Вячеслав Константиновский
Константиновський дорікнув податківцям за непрофесіоналізмі
Народний депутат В'ячеслав Константиновський ознайомив генерального прокурора Юрія Луценка з документацією про сплату податків із задекларованих доходів.

"Тільки вийшов з кабінету генпрокурора. Був приємно здивований, Юрій Луценко, на відміну від інспектора ДФС, знайшов час послухати мої пояснення до акта перевірки і подивитися документи про сплату податків з усіх задекларованих мною доходів", – повідомив політик на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 22 лютого.

Константиновський запевнив, що він сплатив всі податки, а Державна фіскальна служба помилково донарахувала йому 60 мільйонів гривень.

"Я не посилався на старі накопичення та спадщину від бабусі. Податки сплачені за кожну гривню! "Розумні" податківці заплуталися у трьох соснах! Справедливість буде відновлено найближчим часом. Готовий дати пояснення і показати документи журналістам", – додав позафракційний депутат.

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Генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції 15 лютого заявив про готовність направити у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів: В'ячеслава Константиновського, В'ячеслава Супруненка (позафракційні) і Нестора Шуфрича ("Опозиційний блок") якщо вони не погасять заборгованість по сплаті податків в сумі від 60, 50 і 40 мільйонів гривень відповідно.

Як пише Анатолій Марченко, джерела DT.UA дають підстави припускати, що підвищений інтерес ГПУ і LФС до Константиновський зумовлено його роллю в справі "діамантових прокурорів".

Докладніше читайте в матеріалі Анатолія Марченка "Зграя "Білих лебедів" поверталася додому..." у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Луценко Константиновський ДФС податки недоторканність
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