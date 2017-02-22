Депутат Константиновський ознайомив Луценка з податковою документацією

Позафракційний депутат запевнив, що ДФС помилково нарахувала йому 60 мільйонів гривень несплачених податків.

Константиновський дорікнув податківцям за непрофесіоналізмі

Народний депутат В'ячеслав Константиновський ознайомив генерального прокурораз документацією про сплату податків із задекларованих доходів.

"Тільки вийшов з кабінету генпрокурора. Був приємно здивований, Юрій Луценко, на відміну від інспектора ДФС, знайшов час послухати мої пояснення до акта перевірки і подивитися документи про сплату податків з усіх задекларованих мною доходів", – повідомив політик на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 22 лютого.

Константиновський запевнив, що він сплатив всі податки, а Державна фіскальна служба помилково донарахувала йому 60 мільйонів гривень.

"Я не посилався на старі накопичення та спадщину від бабусі. Податки сплачені за кожну гривню! "Розумні" податківці заплуталися у трьох соснах! Справедливість буде відновлено найближчим часом. Готовий дати пояснення і показати документи журналістам", – додав позафракційний депутат.

Генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції 15 лютого заявив про готовність направити у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів: В'ячеслава Константиновського, В'ячеслава Супруненка (позафракційні) і Нестора Шуфрича ("Опозиційний блок") якщо вони не погасять заборгованість по сплаті податків в сумі від 60, 50 і 40 мільйонів гривень відповідно.

Як пише Анатолій Марченко, джерела DT.UA дають підстави припускати, що підвищений інтерес ГПУ і LФС до Константиновський зумовлено його роллю в справі "діамантових прокурорів".

Докладніше читайте в матеріалі Анатолія Марченка "Зграя "Білих лебедів" поверталася додому..." у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".