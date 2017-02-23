Депутат Бублик вийшов з фракції БПП у парламенті

Юрій Бублик приєднався до фракції у квітні 2016 року під час парламентської кризи. Йде за бізнесовими мотивами.

Бублик пішов і від Тягнибока, і від Порошенка reviewnews.net

Народний депутат Юрій Бублик вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді. Його заяву оголосив спікер парламенту.

Таким чином, у фракції БПП залишається 139 народних депутатів, у фракції "Народний фронт" – 81 депутат.

Бублик був обраний до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №145 у Полтаві як кандидат від ВО "Свобода". У грудні 2015 року він вийшов з партії через розбіжності.

Бублик увійшов до фракції "Блок Петра Порошенка" у квітні 2016 року під час парламентської кризи, коли двом фракціям - БПП і "Народний фронт" – не вистачало кілька людей, щоб зберегти коаліцію, в якій повинно бути не менше 226 депутатів.

Наприкінці січня 2016 року Бублик заявив про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка" і коаліції "Європейська Україна". Бублик навів кілька прикладів бізнес-конфліктів в Полтавській області, учасником яких він, очевидно, є. "Надалі не бачу сенсу перебувати в такій провладної коаліції і своєю присутністю легалізувати вищевказаний дерибан", - додав депутат.