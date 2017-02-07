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Данилюк показав текст догани, яку буде оголошено Насірову

7 лютого в 18:40

У документі стверджується, що голова Державної фіскальної служби не виконує свої посадові обов'язки.

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Голова Мінфіну незадоволений роботою Насірова
Прес-служба Кабміну України
Міністр фінансів України Олександр Данилюк показав текст догани, яка повинна бути винесена голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, повідомляє "РБК-Україна".

В документі наголошується, що Насіров неналежним чином виконує свої обов'язки, а також наводиться ряд прикладів. Зокрема, Данилюк звинувачує очільника ДФС в саботажі виконання розпорядження Кабінету міністрів України про створення Міжрегіональної митниці фіскальної служби. Міністр зазначає, що таке доручення неодноразово спрямовувалося до служби, але виконано не було.

Крім того, за словами Данилюка, в рамках реформування Державної фіскальної служби та спільної з Міжнародним валютним фондом програми EFF, Мінфіном були розроблені ключові показники ефективності. Відомству Насірова було дано вказівку щомісяця надавати міністерству звіт про рівень досягнення цих показників, а також публікувати документ на офіційному сайті ДФС, чого зроблено не було.

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Голову Мінфіну також обурює факт відправлення Насірова у відпустку, яка, всупереч чинному законодавству, не була узгоджена ані з Мінфіном ані з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про своє бажання піти у відпустку Роман Насіров не повідомив навіть Міністерство фінансів.

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Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про свій намір звернутися в НАЗК і НАБУ з проханням вивчити поїздку в США очільника ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента.

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа. "Так, я є прихильником Трампа, який був у США (на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - сказав Насіров.

Він додав, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги служби США данилюк Україна президент голова фінанси інавгурація міністр
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