ЦВК зареєструвала нового депутата Ради в зв'язку зі смертю Петра Ваната

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Зареєстрованому парламентарю вже видали тимчасове депутатське посвідчення.

У Раді з'явився новий депутат від "Народного фронту" "Главком"

Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народного депутата Федора Бендюженка у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України

Як повідомляє прес-служба комісії, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 17 лютого, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

Зареєстрованому парламентарю, члену політичної партії "Народний фронт", видали тимчасове депутатське посвідчення встановленого зразка.

35-річного Федора Бендюженка було включено до виборчого списку НФ на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року під номером 80. На той момент він обіймав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, 8 лютого депутат Верховної Ради України сьомого скликання Петро Ванат помер на 80-му році життя.

На дострокових парламентських виборах 2014 року він був обраний за списком партії "Народний фронт" (№45).