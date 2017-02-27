ЦВК визнала юрисконсульта "Рошен" обраним депутатом за списком БПП

Замість Савченка, якого Порошенко призначив головою Миколаївської ОДА, в Раду пройшов наступний за списком БПП – Буглак.

Кондитерська корпорація "Рошен" отримала юридичне представництво в Раді Aндрій Товстиженко, ZN.UA

визнала обраним народного депутата Юрія Буглака у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Олексія Савченка.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, безпартійний Буглак був включений у виборчий список партії "Блок Петра Порошенка" під № 81.

Буглак, 1965 року народження, - головний юридичний радник дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

21 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Савченко, який у жовтні 2016 року указом президента Петра Порошенка був призначений головою Миколаївської обласної держадміністрації.