Чубаров закликав притягти Артеменка до кримінальної відповідальності за держзраду

Глава Меджлісу заявив, що діями автора "мирного плану" повинна зацікавитися генпрокуратура.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав генеральну прокуратуру дати правову оцінку діям народного депутата. За словами Чубарова, пропозиції Артеменка про передачу окупованого Криму в оренду Росії можуть бути кваліфіковані як державна зрада.

"В умовах тривалої російської окупації Криму, яка характеризується тотальним порушенням прав і свобод кримськотатарського народу і прав людини в Криму, насильницькими викраданнями і вбивствами мирних жителів, численними арештами і нападами на домівки та сім'ї кримських татар, переслідуваннями українських журналістів, дії Андрія Артеменка однозначно повинні бути квалифікорвані як держзрада, навмисне скоєна громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", – написав глава Меджлісу на своїй сторінці в Facebook ввечері в понеділок, 20 лютого.

Чубаров висловив впевненість, що більшість українських парламентаріїв готові підтримати подання Генпрокуратури про позбавлення Артеменка депутатської недоторканності.

"Впевнений, що абсолютна більшість голосів моїх колег − народних депутатів України − про позбавлення народного депутата Андрія Артеменка депутатського імунітету стане переконливим свідченням справжньої позиції Верховної Ради України – єдиного законодавчого органу України в питаннях територіальної цілісності й суверенітету Української держави", – підкреслив політик.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменко зі свого складу.