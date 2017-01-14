Частина західних еліт сприймає Україну як проблему у відносинах з Росією - Климпуш-Цинцадзе

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Деякі західні й українські політики готові пожертвувати цінностями заради власних інтересів, стверджує віце-прем'єр.

Частина західних еліт готова "жертвувати" Україною заради економічного співробітництва з РФ Василь Артюшенко, DT.UA

Серед західної еліти є ті, хто сприймає Україну як джерело проблем у стосунках з Москвою, пише в своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Частина західних еліт сприймає Україну як проблему, котру треба залагодити якнайшвидше. Оскільки вона заважає відновити режим відносин as usual із Росією й зосередитися на внутрішніх питаннях розвитку економіки та реалізації експортного потенціалу західних країн (Росія — все ж таки великий ринок)", - вказує вона.

За словами віце-прем'єра, частина українських еліт, в свою чергу, налякана перспективою євроатлантичної інтеграції, оскільки вона підірве їх домінуючі позиції в українській політиці та економіці. Ця частина еліти, як зазначає автор, сьогодні прагне відновити традиційний режим у відносинах з державою та суспільством.

"Фактично, маємо справу з таким собі "елітарним прагматизмом" — коли інтереси беруть гору над цінностями, а відтак — цінностями можна пожертвувати, якщо інтереси страждають. Цей прагматизм еліт виявлявся по-різному. В Україні — через спроби блокувати реформи, підтримку системної корупції, створення штучних "псевдомайданів", деструктивну поведінку фінансованих великим бізнесом політичних сил. На Заході — через заклики до відновлення "нормальних відносин із Росією", спротив окремих політичних сил продовженню санкцій, зволікання та блокування процесу надання безвізового режиму з Україною, спроби розгортання політичної кампанії з блокування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.", - підсумовує Климпуш-Цинцадзе.

Читайте статтю Іванни Климпуш-Цинцадзе ""Мост" чи форпост?", присвячену питанню доцільності євроатлантичної інтеграції України, в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".