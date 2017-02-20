Чалий прокоментував пропозиції депутата Артеменка про оренду Криму

Посол України в США назвав "мирний план" соратника Ляшко "грубим порушенням Конституції".

Чалий не оцінив "мирний план" Артеменка 3dnews.ru

Посол України в СШАзаявив, що народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Артеменко не уповноважений представляти іноземним урядам від імені держави "якісь альтернативні мирні плани".

У коментарі The New York Times посол назвав "грубим порушенням Конституції" пропозицію про передачу окупованого Криму в оренду Росії на 50-100 років. Дипломат підкреслив, що подібні ідеї можуть озвучувати лише ті, "хто явно чи приховано представляє інтереси Росії".

Нагадаємо, 19 лютого The New York Times повідомило, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

Раніше видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.