Бої за Авдіївку демонструють Трампу здатність Путіна контролювати війну в Донбасі – Бутусов

Кремль хоче довести новій адміністрації США, що має сили та засоби для втручання в будь-який збройний конфлікт.

Обстріли Авдіївки повинні продемонструвати Трампу можливості Росії в Донбасі Сайт РНБО

Російсько-терористичні війська ведуть обстрілита околиць виходячи з політичних міркувань, а не з реальної загрози для своєї оборони, пише в своїй статті для DT.UA журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов.

За його словами, настільки високої активності російських військ у Донбасі не було з 2015 року. При цьому, незважаючи на безперервні артилерійські удари по місту, бойовики так і не змогли підготувати жодного штурму своїх втрачених опорних пунктів.

"Кремль в особі прес-секретаря президента Путіна, по суті, сформулював причини ескалації: "Що стосується нинішнього загострення на лінії розмежування, то, напевно, це зайвий привід для якнайшвидшого поновлення діалогу та співпраці між Росією й Америкою, у тому числі в інтересах і вирішення розв'язки українського вузла". Таким чином, Росія відверто визнала, що бій за Авдіївку — це сигнал Путіна Трампу. Демонстрація, що РФ контролює війну на Донбасі", - зазначає експерт.

Бутусов вказує, що розстрілюючи Авдіївку, Кремль "запрошує" нову адміністрацію США на переговори по Україні.

"Бійня в Алеппо й ескалація в Авдіївці — демонстрація того, що Путін володіє силами й ресурсами для військового втручання в будь-який конфлікт. І зупинити ескалацію США зможуть, тільки якщо встановлять із ним партнерські відносини", - підкреслює автор.

На думку аналітика, на цю стратегію працює також інформаційна кампанія в західних і українських ЗМІ, де прокремлівські елементи закликають покласти край українському конфлікту за будь-яку ціну.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".