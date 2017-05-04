Боровик збирається оскаржити в ЄСПЛ позбавлення його українського громадянства

Політик пообіцяв повернутися в Україну з українським паспортом.

Боровик збирається виступити на сесії Одеської міськради Sasha Borovik/Facebook

Депутат Одеської міської ради та екс-радник колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвіліповідомив про намір оскаржити припинення українського громадянства в Європейському суді з прав людини.

"Я прийняв рішення звернутися до Європейського суду з приводу рішення президента про позбавлення мене громадянства", – написав Боровик на своїй сторінці у Facebook ввечері у четвер, 4 травня.

Він також пообіцяв найближчим часом повернутися в Україну і взяти участь в роботі Одеської міськради.

"Я прилечу до країни з Європи з українським паспортом. Я прийду на сесію і скажу бандитам те ж, що я сказав їм на своїй останній сесії в березні 2016: ви, мафія, яка з 90-х років, за підтримки СБУ та офіційного Києва, захопили владу і доїте це місто. Це не просте для мене рішення, тому що на останній сесії до мене була застосована фізична сила, і ніхто з державної влади, крім Міхеїла Саакашвілі, не встав тоді поруч зі мною", – заявив Боровик.

"До зустрічі в Одесі, друзі. І до зустрічі в Страсбурзі, опоненти", – підсумував політик.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив фотокопію указу президента про припинення громадянства народного депутата Андрія Артеменка, депутата Одеської міськради Олександра Боровика і ще трьох осіб.

Перед цим голова парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка. У той же час, член комісії при президентові з питань громадянства Валерій Пацкан повідомив, що питання Артеменка комісією ще не розглядалося.

Проте згодом народний депутат від БПП, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз підтвердила, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка.