Борислав Береза спростував інформацію про те, що займе місце Савченко в ПАРЄ

Народний депутат вважає, що нового члена української делегації повинна вибрати Верховна Рада.
На думку Берези, нового члена української делегації у ПАРЄ повинна вибрати Верховна Рада.
"Я раніше був членом української делегації у ПАРЄ, я був заступником Савченко. Кожен з нас проходив за квотою, я був позафракційний. Всі інші фракції дали свою квоту, щоб витягнути її з в'язниці. На сьогодні вона вільна, тому делегація може з нею попрощатися. Тому я її не заміняю. На її місце буде обрано іншого депутата, кандидата обере парламент", - повідомив Береза.
Як повідомлялося раніше, 22 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення народного депутата Надії Савченко права представляти Україну в ПАРЄ. Депутата також виключили з фракції "Батьківщина".
Причиною виключення стала несанкціонована участь Савченко у переговорах із ватажками бойовиків ОРДЛО.
Нагадаємо, 23 грудня народний депутат Ганна Гопко розповіла про те, що народний депутат Борислав Береза буде представляти Україну в ПАРЄ замість Надії Савченко.112 Україна