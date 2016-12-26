Борислав Береза спростував інформацію про те, що займе місце Савченко в ПАРЄ

Народний депутат вважає, що нового члена української делегації повинна вибрати Верховна Рада.

Народний депутат вважає, що він не замінює Надію Савченко в українській делегації у ПАРЄ Василь Артюшенко, DT.UA

Борислав Береза назвав інформацію про те, що займе місце народного депутата Надії Савченко в українській делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, "не зовсім коректною". З відповідною заявою нардеп виступив в ефірі телеканалу "112 Україна"

На думку Берези, нового члена української делегації у ПАРЄ повинна вибрати Верховна Рада.

"Я раніше був членом української делегації у ПАРЄ, я був заступником Савченко. Кожен з нас проходив за квотою, я був позафракційний. Всі інші фракції дали свою квоту, щоб витягнути її з в'язниці. На сьогодні вона вільна, тому делегація може з нею попрощатися. Тому я її не заміняю. На її місце буде обрано іншого депутата, кандидата обере парламент", - повідомив Береза.

Як повідомлялося раніше, 22 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення народного депутата Надії Савченко права представляти Україну в ПАРЄ. Депутата також виключили з фракції "Батьківщина".

Причиною виключення стала несанкціонована участь Савченко у переговорах із ватажками бойовиків ОРДЛО.

Нагадаємо, 23 грудня народний депутат Ганна Гопко розповіла про те, що народний депутат Борислав Береза буде представляти Україну в ПАРЄ замість Надії Савченко.