Близько 80% українців незадоволені роботою Порошенка, Гройсмана та Парубія

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Діяльність як влади, так і опозиції не викликає позитивних почуттів у громадян України.

Стало відомо, що українці думають про Порошенка і Гройсмана: нічого хорошого не думають Василь Артюшенко, DT.UA

Тільки 16% громадян України задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Подібна ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%.

Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, не задоволені - 82%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 8-18 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.

Соціологічна група "Рейтинг"

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", лише 6% українців задоволені роботою парламентської коаліції, 86% - не задоволені.

Згідно з даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2015 року, владні інститути (президент, уряд і Рада) викликають менше довіри у населення і мають дуже низький баланс довіри і недовіри. Зокрема баланс недовіри до Верховної Ради становить -72,4. Нижче – тільки в російських ЗМІ - -73,6.