Більша частина коштів для ОТГ в нинішньому році буде розподілятися в ручному режимі – експерт

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Народні депутати будуть використовувати субвенцію місцевим бюджетам як інструмент для піару.

"Політична субвенція" для ОТГ в 2017 році досягне розміру в 4 млрд грн

Передбачені в бюджеті на 2017 рік кошти для об'єднаних територіальних громад (ОТГ), які розподіляються за правилами і передбачені базовим законом, втричі менше коштів, які будуть розподілені на місцях в "ручному режимі" та використані для піару народних депутатів на своїх округах.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Анатолій Ткачук. За його словами, в бюджеті 2017 на підтримку 367 ОТГ передбачено лише 1,5 млрд грн., серед яких гарантованими коштами загального фонду бюджету є всього 0,5 млрд грн.

У той же час, бюджет передбачає для ОТГ "політичну субвенцію", не передбачену жодним базовим законом. Розмір цієї субвенції, розподіл якої не прописано в законодавстві, становить 4 млрд грн, з яких 1,5 млрд – це гарантовані кошти загального фонду бюджету, і ще 2,5 – кошти зі спецфонду.

"Така ситуація є не нормальною. Кошти для ОТГ, які розподіляються за правилами і передбачені базовим законом, втричі менші від коштів, які будуть розподілені поза правилами в ручному режимі і використані для піару народних депутатів у власних округах — "Я вибив для вас гроші!" – підкреслює автор.

На думку Ткачука, дана ситуація – поганий знак для тих, хто повірив в реформу, оскільки демонструє, що "дружба" з впливовим народним депутатом важить більше, ніж державні гарантії.

Детальніше про проблеми та перспективи реформи децентралізації в 2017 році читайте у статті Анатолія Ткачука "Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".