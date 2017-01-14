Більша частина коштів для ОТГ в нинішньому році буде розподілятися в ручному режимі – експерт

Народні депутати будуть використовувати субвенцію місцевим бюджетам як інструмент для піару.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Анатолій Ткачук. За його словами, в бюджеті 2017 на підтримку 367 ОТГ передбачено лише 1,5 млрд грн., серед яких гарантованими коштами загального фонду бюджету є всього 0,5 млрд грн.
У той же час, бюджет передбачає для ОТГ "політичну субвенцію", не передбачену жодним базовим законом. Розмір цієї субвенції, розподіл якої не прописано в законодавстві, становить 4 млрд грн, з яких 1,5 млрд – це гарантовані кошти загального фонду бюджету, і ще 2,5 – кошти зі спецфонду.
"Така ситуація є не нормальною. Кошти для ОТГ, які розподіляються за правилами і передбачені базовим законом, втричі менші від коштів, які будуть розподілені поза правилами в ручному режимі і використані для піару народних депутатів у власних округах — "Я вибив для вас гроші!" – підкреслює автор.
На думку Ткачука, дана ситуація – поганий знак для тих, хто повірив в реформу, оскільки демонструє, що "дружба" з впливовим народним депутатом важить більше, ніж державні гарантії.
Детальніше про проблеми та перспективи реформи децентралізації в 2017 році читайте у статті Анатолія Ткачука "Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA