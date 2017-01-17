Білецький передав Матіосу матеріали про корупцію в Нацгвардії

Головний військовий прокурор пообіцяв "неупереджено" підійти до вивчення питання.

Білецький назвав суми "відкатів" на держзакупівлі в Нацгвардії Национальний корпус

Позафракційний народний депутат, засновник полку "Азов"передав заступникові генерального прокурора – головному військовому прокурору Україничастину документів,які, за словами політика, є доказом системної корупції у Національній гвардії.

Документи подані як підтвердження фактів, звученнх Білецьким у ЗМІ напередодні, повідомила у вівторок, 17 січня, прес-служба партії "Національний корпус", лідером якої є Білецький.

Політик стверджує, що згідно з результатами незалежного аудиту, рівень "відкатів" на держзакупівлях у НГУ становить 21%, а іноді сягає 30%.

Докази антиукраїнської діяльності та зв'язків деяких офіцерів НГУ з бойовиками терористичних організацій ОРДЛО та їхніх поїздок на окуповані території Білецький пообіцяв надати пізніше.

Напередодні Матіос пообіцяв перевірити заяви Білецького об'єктивно і "неупереджено".

Нагадаємо, 14 січня народний депутат, лідер партії "Національний корпус" і засновник полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький у своєму блозі на "Українській правді" заявив про систематичну корупцію у Нацгвардії, звинуватив командування у знищенні добровольчих підрозділів і антиукраїнських настроях.

"Керівництво Нацгвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах знаходяться відверті сепаратисти, діє систематична корупція", – написав Білецький.