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Білецький передав Матіосу матеріали про корупцію в Нацгвардії

17 січня в 22:36

Головний військовий прокурор пообіцяв "неупереджено" підійти до вивчення питання.

Билецкий
Білецький назвав суми "відкатів" на держзакупівлі в Нацгвардії
Национальний корпус
Позафракційний народний депутат, засновник полку "Азов" Андрій Білецький передав заступникові генерального прокурора – головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу частину документів,які, за словами політика, є доказом системної корупції у Національній гвардії.

Документи подані як підтвердження фактів, звученнх Білецьким у ЗМІ напередодні, повідомила у вівторок, 17 січня, прес-служба партії "Національний корпус", лідером якої є Білецький.

Політик стверджує, що згідно з результатами незалежного аудиту, рівень "відкатів" на держзакупівлях у НГУ становить 21%, а іноді сягає 30%.

Докази антиукраїнської діяльності та зв'язків деяких офіцерів НГУ з бойовиками терористичних організацій ОРДЛО та їхніх поїздок на окуповані території Білецький пообіцяв надати пізніше.

Напередодні Матіос пообіцяв перевірити заяви Білецького об'єктивно і "неупереджено".

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Нагадаємо, 14 січня народний депутат, лідер партії "Національний корпус" і засновник полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький у своєму блозі на "Українській правді" заявив про систематичну корупцію у Нацгвардії, звинуватив командування у знищенні добровольчих підрозділів і антиукраїнських настроях.

"Керівництво Нацгвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах знаходяться відверті сепаратисти, діє систематична корупція", – написав Білецький.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Білецький Азов Матіос Аллеров НГУ
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