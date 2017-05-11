Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців

ZN.UA зібрав основні етапи на шляху до безвізу і що він означатиме.

ZN.UA написав про етапи, що залишилися до отримання Україною безвізу з Євросоюзом, і що цей безвіз буде означати для українців rossandhelen / Depositphotos ZN.UA зібрав головні етапи на шляху до безвізу, а також, які документи будуть необхідні громадянам, щоб ним скористатися.



Графік безвізу для України



Незважаючи на консенсус з приводу надання Україні безвізового режиму (521 проти 75 голосів в Європарламенті це підтверджує), для його остаточно імплементації належить пройти ще ряд кроків. Частина з них, такі як комітет постійних послів і Рада ЄС вже пройшли, але ряд формальних процедур ще залишився.



Більшість з них мають формальний характер, а інформація про їх графіку прийняття потрапила в ЗМІ. Дати є орієнтовними, проте багато джерел в Євросоюзі підтверджують, що сильного відхилення від них не передбачається.



17 травня має відбутися підписання президентом Європарламенту Антоніо Таяні і представником країни-голови Ради ЄС, яким зараз є Мальта.



22 травня рішення буде опубліковано в офіційному віснику Євросоюзу. Відзначається, що цей етап може наступити і раніше, оскільки рішення публікуються з різним інтервалом, залежно від їх важливості.



І вже орієнтовно 11 червня рішення вступить в силу, і українці можуть їздити без віз до Європи.



Що передбачає безвіз від українців?



Перш за все, для того, щоб скористатися безвізом буде необхідно отримати біометричний закордонний паспорт. Власники закордонних паспортів старого зразка також зможуть подорожувати, однак для цього їм потрібно буде продовжувати отримувати візи. Візи, які були видані до безвіза, також будуть залишатися дійсними.



Крім того, для поїздок потрібно буде дотримуватися правил безвізового режиму. Правила передбачають лише туристичні та ділові поїздки до 90 днів в часовому коридорі 180 днів. Безвіз не дає права на роботу або навчання в Євросоюзі, для цього необхідно буде отримати спеціальні візи.



Під час перетину кордону, додатково до біометричного паспорту, співробітники прикордонної служби можуть попросити підтвердження мети поїздки та фінансового стану. Перший пункт може означати схвалення бронювання або оренду житла в відвідуваній країні, зворотні квитки, а також опис маршруту поїздки. Другий підпункт може бути підтверджений наявністю достатніх готівкових коштів, а також простою кредитною карткою.



Чи можуть безвіз скасувати?



Скасування безвізового режиму малоймовірне, враховуючи складність процедури та відсутність широкої підтримки цього питання в Євросоюзі, проте його призупинення можливе. Раніше Євросоюз прийняв механізм, який дозволяє припиняти безвізовий режим. Причому подібний документ існував і раніше, по відношенню до Балканських країн, однак в новому варіанті документа були прописані більш суворі критерії відміни.



Перш за все, можливе використання цього механізму пов'язано з масовими порушеннями і зловживання безізовим режимом українцями. Країни Євросоюзу можуть заблокувати безвіз при високому відсотку людей, яким відмовили в поїздці або які порушили умови (наприклад, працювали або вчилися без отримання відповідних віз). Також важливим показником є ​​кількість людей, які просять політичного притулку.

Читайте також: Про безвіз для України Євросоюз оголосить через кілька днів – Могерині проголосував за надання візової лібералізації для України. "За" проголосували 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.



Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.