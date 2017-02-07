Безпеку в Донбасі повинні забезпечити миротворці ООН і поліцейські сили ОБСЄ - Тарута

Досвід трьох років конфлікту довів: без наявності третьої сили на лінії розмежування сторін неможливо досягти стійкого та довготривалого припинення військових дій.

Тарута запропонував поставити на голосування в ООН питання про миротворців в Донбасі

Народний депутат України та колишній голова Донецької ОДА

запропонував план мирного врегулювання в Донбасі.

План містить три основні частини: "легітимність", "безпека" і "довіра".

Планом пропонується скористатися існуючим міжнародним механізмом — введенням в зону розведення сторін миротворчого контингенту ООН — "блакитних касок".

"Беручи до уваги головування України в Раді Безпеки ООН в лютому, зараз у нас є унікальна можливість поставити питання про миротворчі сили ООН на розгляд Ради Безпеки. Якщо ж хтось заблокує таке рішення або проголосує проти, то він візьме на себе однозначну відповідальність за провал врегулювання на Донбасі", - зазначає автор плану.

Друге завдання — забезпечити безпеку і порядок на пропускних пунктах між тимчасово окупованими районами Донбасу та основною територією України. Цю місію, за угодою сторін, можуть взяти на себе озброєні поліцейські сили ОБСЄ.

Забезпечення безпеки на окупованих територіях буде реалізовано у два етапи. На першому етапі на ці території вводяться поліцейські сили ОБСЄ. Але в міру набуття легітимності місцевими радами можлива передача частини функцій спеціально створеним підрозділам місцевої поліції, яка оснащується і діє згідно з мандатом законної влади України, йдеться в статті.

Докладніше читайте в статті Сергія Тарути "Мирний план для Донбасу "Три основи": Легітимність – Безпека – Довіра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".